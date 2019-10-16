Официальные сайты банков, МФО и страховщиков теперь маркируются в поисковике Mail.ru

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Официальные сайты кредитных, микрофинансовых организаций (МФО), страховых компаний будут маркироваться в поисковой выдаче Mail.ru, говорится в сообщении пресс-службы Банка России.

"Официальные сайты кредитных и микрофинансовых организаций, а также сайты субъектов страхового дела с октября 2019 года начали маркироваться порталом Mail.ru, - говорится в сообщении. - В поисковой выдаче Mail.ru появился специальный значок (синий кружок с галочкой), информирующий потребителя о том, что на промаркированном сайте предлагаются услуги финансовой организации, которая находится под надзором Банка России, и ее деятельность регулируется законодательством, защищающим права и интересы потребителей соответствующих финансовых услуг".

Маркировка будет видна пользователям как в мобильной версии, так и в версии для ПК.

В пресс-службе также отметили, что в июне 2017 года регулятор начал проект по маркировке в поисковой системе "Яндекс", и первыми маркер получили микрофинансовые организации. Впоследствии к проекту присоединились страховщики и другие участники финансового рынка. Проект реализован для того, чтобы пользователи могли отличать "черных кредиторов" от легальных МФО при получении микрозайма, а также предотвратить покупку фальшивого полиса ОСАГО на сайте-клоне страховой компании. Сейчас в поисковой выдаче "Яндекса" специальными зелеными значками "Реестр Банка России" помечаются сайты легальных МФО и страховых компаний.