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Саммит Россия – Африка

ЦБ выпустил памятную монету к саммиту Россия - Африка

Тираж составил 3 тыс. штук

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Банк России 16 октября 2019 года выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля "Саммит "Россия - Африка". Тираж монеты составляет 3 тыс. штук, сообщил регулятор.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: "РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ", "БАНК РОССИИ", номинал монеты - "3 РУБЛЯ", дата - "2019 г.", обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты расположена многоцветная эмблема саммита, делящая поле монеты на две части; в верхней части помещено выполненное в цвете изображение контура территории Российской Федерации, в нижней - Африканского континента; над эмблемой расположены надписи, слева - "СОЧИ", справа - "2019".

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, напомнили в Банке России.

О саммите

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси пройдет саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них уже подтвердили свое участие. Параллельно с саммитом состоится экономический форум, в котором примут участие главы государств, представители госструктур, бизнеса и интеграционных объединений континента. Фонд "Росконгресс" и АО "Российский экспортный центр" совместно с Афрэксимбанком являются соорганизаторами форума.

Теги
РоссияСаммит Россия – Африка
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