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Средняя выплата на первого и второго ребенка вырастет до 12 тыс. рублей в 2020 году

Сейчас средний размер выплат составляет 11,2 тыс. рублей

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Средний размер ежемесячной выплаты на первого и второго ребенка вырастет в 2020 году на 7,1% и составит 12 тыс. рублей, сообщила в среду пресс-служба Минтруда.

В 2019 году средний размер выплат составляет 11,2 тыс. рублей.

"В 2020 году общий объем средств федерального бюджета, предусматриваемых на реализацию федерального проекта ["Финансовая поддержка семей при рождении детей"], увеличится по сравнению с 2019 годом на 24,3% и составит 527,9 млрд рублей", - заявил глава Минтруда России Максим Топилин, слова которого приводятся в сообщении.

Такой рост связан с рядом принятых решений, в том числе о продлении с 2020 года срока выплаты ежемесячных пособий на первого и второго ребенка с полутора до трех лет, пояснили в министерстве. Таким образом, семья при рождении первого или второго ребенка получит поддержку в размере порядка 430 тыс. рублей за три года.

В Минтруде отметили, что кассовое исполнение по федеральному проекту "Финансовая поддержка семей при рождении детей" составило 73% от общего объема финансирования на текущий год. "На начало октября кассовое исполнение... составляет 309,7 млрд рублей, или 73% от общего объема финансирования на 2019 год", - цитирует пресс-служба Топилина.

Теги
Топилин, Максим АнатольевичРоссия
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