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Тайфун "Хагибис"

Subaru остановила работу своего единственного в Японии завода из-за тайфуна

По предварительным прогнозам, работа предприятия будет восстановлена не раньше 25 октября

ТОКИО, 16 октября. /ТАСС/. Японский автопроизводитель Subaru остановил в среду работу своего единственного в Японии завода, который расположен в городе Ота (центральная префектура Гумма) из-за необходимости наладить производство после тайфуна "Хагибис". Об этом говорится в распространенном сообщении концерна.

Из-за непогоды были нарушены поставки автомобильных компонентов для сборки на конвейере. По предварительным прогнозам, работа предприятия будет возобновлена в обычном режиме не раньше 25 октября.

Завод в префектуре Гумма производит порядка 60% всей автомобильной продукции компании. В год на нем собирается около 650 тыс. машин.

Список погибших в Японии в результате удара тайфуна "Хагибис", который обрушился на Японию 12 октября, вырос к настоящему моменту до 75 человек. 11 числятся пропавшими без вести, более 220 человек пострадали. Наибольшее число погибших и пострадавших приходится на префектуры Фукусима и Мияги на северо-востоке главного острова Хонсю, а также на префектуру Канагава, которая примыкает к Токио с юго-запада.

Теги
ЯпонияТайфун "Хагибис"
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