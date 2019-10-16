Subaru остановила работу своего единственного в Японии завода из-за тайфуна

ТОКИО, 16 октября. /ТАСС/. Японский автопроизводитель Subaru остановил в среду работу своего единственного в Японии завода, который расположен в городе Ота (центральная префектура Гумма) из-за необходимости наладить производство после тайфуна "Хагибис". Об этом говорится в распространенном сообщении концерна.

Из-за непогоды были нарушены поставки автомобильных компонентов для сборки на конвейере. По предварительным прогнозам, работа предприятия будет возобновлена в обычном режиме не раньше 25 октября.

Завод в префектуре Гумма производит порядка 60% всей автомобильной продукции компании. В год на нем собирается около 650 тыс. машин.

Список погибших в Японии в результате удара тайфуна "Хагибис", который обрушился на Японию 12 октября, вырос к настоящему моменту до 75 человек. 11 числятся пропавшими без вести, более 220 человек пострадали. Наибольшее число погибших и пострадавших приходится на префектуры Фукусима и Мияги на северо-востоке главного острова Хонсю, а также на префектуру Канагава, которая примыкает к Токио с юго-запада.