Продажи Lada в Евросоюз за девять месяцев упали на 7,8%

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Продажи автомобилей Lada в Европейский союз (ЕС) за январь - сентябрь 2019 года сократились на 7,8%, до 3,8 тыс. автомобилей по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA).

При этом продажи марки за сентябрь 2019 года упали на 38,6%, до 204 штук.

В целом рынок новых автомобилей за девять месяцев 2019 года в странах ЕС сократился на 1,6%, до 11,78 тыс. Однако в сентябре продажи выросли на 14,5%, до 1,25 млн штук.

Как ранее сообщали в Ассоциации европейского бизнеса, "АвтоВАЗ" - лидер среди производителей на российском авторынке. Продажи автомобилей Lada в сентябре выросли на 1% (продано более 31,5 тыс. авто), за январь - сентябрь на 2% (265,2 тыс. моделей).

"АвтоВАЗ" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России, с конвейера которого в 2018 году сошло более 560 тыс. машин. Группа "АвтоВАЗ" входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.