Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Лукойл" заплатит $190 млн за вхождение в газовый проект Ghasha в ОАЭ

Лукойл" получил 5% в концессии ADNOC

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Первоначальные инвестиции "Лукойла" в газовый проект Ghasha в ОАЭ составят 697 млн дирхамов или $190 млн, говорится в сообщении государственной нефтегазовой ADNOC.

"Лукойл" получил 5% в концессии ADNOC, соглашение было подписано во вторник в рамках визита президента РФ Владимира Путина в ОАЭ. Участником соглашения также является Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). "Лукойл" стал первой российской компанией, вошедшей в совместный проект с ADNOC.

Gasha - проект освоения ранее неразрабатываемых залежей газа, нефти и газового конденсата в составе девяти мелководных месторождений в Персидском заливе к западу от Абу-Даби. Другими партнерами Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) и участниками концессии являются итальянская ENI (25%), немецкая Wintershall (10%) и австрийская нефтегазовая OMV (5%). Планируемый объем производства в рамках проекта - более 40 млн куб. м газа и 120 тыс. баррелей нефти и газового конденсата в сутки. Этого количества газа будет достаточно для обеспечения электричеством более 2 млн домов.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичОАЭРоссия
Реклама на ТАСС
Дорожный фонд Пермского края в 2020 году планируется увеличить почти на 40%
Его объем должен составить 21,5 млрд рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС