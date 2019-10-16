"Лукойл" заплатит $190 млн за вхождение в газовый проект Ghasha в ОАЭ

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Первоначальные инвестиции "Лукойла" в газовый проект Ghasha в ОАЭ составят 697 млн дирхамов или $190 млн, говорится в сообщении государственной нефтегазовой ADNOC.

"Лукойл" получил 5% в концессии ADNOC, соглашение было подписано во вторник в рамках визита президента РФ Владимира Путина в ОАЭ. Участником соглашения также является Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). "Лукойл" стал первой российской компанией, вошедшей в совместный проект с ADNOC.

Gasha - проект освоения ранее неразрабатываемых залежей газа, нефти и газового конденсата в составе девяти мелководных месторождений в Персидском заливе к западу от Абу-Даби. Другими партнерами Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) и участниками концессии являются итальянская ENI (25%), немецкая Wintershall (10%) и австрийская нефтегазовая OMV (5%). Планируемый объем производства в рамках проекта - более 40 млн куб. м газа и 120 тыс. баррелей нефти и газового конденсата в сутки. Этого количества газа будет достаточно для обеспечения электричеством более 2 млн домов.