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Россия в первой половине октября сократила добычу нефти в рамках ОПЕК+ на 84% от квоты

Среднесуточная добыча составила почти 11,23 млн баррелей в сутки

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Среднесуточная добыча нефти в России с 1 по 15 октября 2019 года составила 1,532 млн т, что на 2,7 тыс. т выше аналогичного уровня прошлого месяца, следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК) на 15 октября.

При пересчете данных в баррели по коэффициенту 7,33 российская среднесуточная добыча с 1 по 15 октября составила почти 11,23 млн баррелей в сутки, что на 19,7 тыс. баррелей меньше, чем в сентябре.

Россия и страны ОПЕК+ договорились продлить сокращение добычи нефти с июля. В рамках этой сделки Россия сокращает добычу нефти на 228 тыс. баррелей в сутки к уровню октября 2018 года, когда она составляла 11,421 млн баррелей. Таким образом, по сравнению с базовым уровнем Россия сократила добычу на 191,4 тыс. баррелей в сутки, или почти на 84% от размера квоты.

Всего страны ОПЕК+ договорились снизить производство нефти на 1,2 млн баррелей в сутки, из которых 812 тыс. баррелей приходится на страны ОПЕК и 383 тыс. баррелей - на страны "не ОПЕК".

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