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Средний ежедневный чек россиян за неделю снизился до 542 рублей

Недельный средний чек потерял 1 рубль 41 копейку, говорится в исследовании холдинга "Ромир"

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Средний ежедневный чек россиян по итогам прошедшей недели незначительно снизился и составил 542 рубля, свидетельствуют данные холдинга "Ромир", имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Индекс недельного среднего чека показывает динамику среднего значения стоимости покупок домохозяйств, совершенных в течение недели. Он рассчитывается для каждой календарной недели на основе данных о потреблении домохозяйств.

"На минувшей неделе, с 7 по 13 октября, средний чек, как и недельные расходы, продемонстрировал снижение. Так, недельный средний чек потерял 1 рубль 41 копейку относительно значений предыдущей недели и остановился на отметке в 542 рубля. По сравнению с аналогичной неделей прошлого года средний чек также незначительно снизился - на 3 рубля 20 копеек, или 0,6%. Если сопоставить текущее значение недельного среднего чека со среднегодовым показателем за последние 12 месяцев, то средний чек на 41-й неделе (года) оказался ниже на 3 рубля 60 копеек, или 0,7%", - говорится в сообщении.

"Ромир" - российский частный холдинг, специализирующийся на маркетинговых, медиа и социально-экономических исследованиях.

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