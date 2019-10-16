Трассу М-11 Москва - Санкт-Петербург откроют в ноябре

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Строительство автомобильной трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург будет полностью завершено к 15 ноября, дорога откроется до конца ноября, заявил журналистам первый замглавы Минтранса Иннокентий Алафинов.

"Строительную готовность автомобильной дороги мы ожидаем к 15 ноября. Сами понимаете, что строительная готовность будет, какое-то время - оформление документов... у нас дата 15 ноября строительной готовности и оформления документов. Открытие может еще занять какое то время... в ноябре", - сказал он, отвечая на вопрос о дате полного открытия трассы.

Как ранее сообщал Минтранс, стоимость проезда по трассе М-11 Москва - Санкт-Петербург составит около 2 тыс. рублей.

Спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в интервью ТАСС сообщал, что стоимость проезда по платному участку М-11 составит около 3-3,5 тыс. рублей с учетом бензина.

Скоростная трасса М-11 протянется от МКАД до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга. Новая дорога в основном пройдет параллельно существующей автомобильной дороге М-10 "Россия" и будет пересекать ее на км 58, км 149, км 208, км 258, км 334, км 543 с устройством транспортных развязок на разных уровнях. Общая протяженность автомагистрали составляет 669 км.

Проезд от Москвы до Санкт-Петербурга по платной автотрассе М-11 займет не более пяти с половиной часов.