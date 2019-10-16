"Метрострою" не удалось увеличить сумму взыскания с властей Петербурга по "Газпром Арене"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Компании "Метрострой", ранее отсудившей у властей Санкт-Петербурга почти 550 млн рублей за дополнительные работы, выполненные при строительстве "Газпром Арены", не удалось увеличить сумму взыскания в апелляционном суде до более чем 1 млрд рублей. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции, сообщается в постановлении суда.

"Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения", - говорится в документе.

Компания подала иск к городскому комитету по строительству на сумму более 1 млрд рублей, требуя эти деньги за дополнительные работы, которые изначально не вошли в государственные контракты на строительство стадиона на Крестовском острове. Компания настаивала, что если бы они не были выполнены, то тогда бы сорвались сроки сдачи объекта. Первая инстанция - Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области - в июле этого года постановил взыскать с комитета почти 550 млн рублей, отказав истцу в остальной части требований.

После этого "Метрострой" обжаловал это решение, требуя увеличить сумму взыскания. Комитет также подал жалобу с требованием отменить решение первой инстанции и полностью отказать в иске. В постановлении апелляционной инстанции отмечается, что, когда "Метрострой" взялся за работу после предыдущего подрядчика, в условиях госконтракта не были указаны "несоответствия требованиям проектной документации", однако он должным образом уведомил власти о необходимости их устранения.

При этом, комитет не оспаривал необходимость дополнительных работ, а лишь ссылался на то, что процедура их согласования не прошла конкурсные процедуры по закону о госказупках и не был определен источник их финансирования. Апелляционный суд пришел к выводу, что взыскание денег с властей города в этом случае правомерно, однако увеличить сумму более чем в два раза невозможно, так как она не может превышать 10% от изначальной цены контрактов, которая составила около 7,7 млрд рублей.

Стадион "Газпром Арена" с раздвижной крышей на Крестовском острове строили с 2007 года, сроки завершения работ неоднократно переносили. Изначально стадион строил другой подрядчик, однако контракт с ним был разорван из-за отставания по срокам работ, и завершением арены занимался "Метрострой". Во время футбольных матчей Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года стадион носил название "Санкт-Петербург".