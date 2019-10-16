Мощность североосетинской подстанции "Северный портал" после модернизации увеличена втрое

ВЛАДИКАВКАЗ, 16 октября. /ТАСС/. Мощность расположенной в Северной Осетии подстанции "Северный портал" - узлового центра питания юга республики - в ходе модернизации увеличена втрое. Об этом сообщила в среду пресс-служба МЭС Юга (филиал Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы, ФСК ЕЭС).

"Россети ФСК ЕЭС" инвестировала 617 млн рублей в комплексную реконструкцию подстанции 110 кВ "Северный портал", расположенную в высокогорном Алагирском районе Северной Осетии. Мощность объекта увеличена в три раза до 20 МВА, построено комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией 110 кВ, установлены новейшие комплексы противоаварийной автоматики, обеспечена защита объекта от возможного схода лавин и селей. В результате чего повышена надежность схем выдачи мощности Эзминской ГЭС и головной станции Зарамагского каскада ГЭС", - говорится в сообщении.

Кроме того, на энергообъекте демонтировано устаревшее оборудование, установлены два новых трансформатора на 10 МВА каждый. Как отмечается, работы были выполнены без ограничения питания потребителей. Для защиты от грозовых и коммутационных перенапряжений смонтированы ограничители перенапряжения. Надежность работы электросетей контролируют терминалы противоаварийной автоматики российского производства.

Все оборудование установлено в совмещенном здании общеподстанционного пункта управления, что обеспечивает стабильность работы энергообъекта в зимний период, когда высота снежного покрова в районе, где он расположен, достигает 2 м. Для дополнительной защиты подстанции построена лавиноупорная стена, уточнили в пресс-службе.

Подстанция 110 кВ "Северный Портал" расположена на высоте около 2 тыс. м над уровнем моря. Это самый высокогорный объект магистральных электрических сетей Юга России.