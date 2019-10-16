Минэнерго отмечает недостаточность финансирования строительства ЛЭП на Чукотке

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Минэнерго считает, что средств федерального бюджета, запланированных на строительство компанией "Русгидро" двух линий электропередачи (ЛЭП) на Чукотке, недостаточно. Об этом сообщила статс-секретарь - заместитель министра энергетики России Анастасия Бондаренко на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, на котором рассматривалась госпрограмма развития энергетики.

"Есть все основная полагать, что денег этих недостаточно", - сказала она.

Бондаренко напомнила, что "Русгидро" в этом году получила из федерального бюджета 7 млрд рублей на реализацию проекта строительства линии электропередачи Певек - Билибино напряжением 110 кВ на Чукотке и еще 6 млрд рублей компания получит на этот проект в следующем году. Однако в этом году на конкурс, объявленный генерирующей компанией, не была подана ни одна заявка, что не позволило "Русгидро" начать освоение первого бюджетного транша на строительство электросети.

"Заключить контракты (на строительство) "Русгидро" не удалось в связи с тем, что на конкурс, который был объявлен, ни один не пришел заявитель, ни одна не подана заявка. Ожидаем новый конкурс в следующем году", - сказал Бондаренко.

В кулуарах Восточного экономического форума глава компании Николай Шульгинов сообщил журналистам, что компания ведет переговоры об изменении сметной стоимости строительства первой линии электропередачи Певек - Билибино напряжением 110 кВ на Чукотке.

О проекте

Ранее правительство РФ одобрило увеличение уставного капитала "Русгидро" для реализации проекта строительства электросети на Чукотке. По итогам допэмиссии "Русгидро" должна сделать взнос в уставный капитал "Чукотэнерго", который будет направлен на строительство двух одноцепных воздушных линий 110кВ Певек - Билибино.

В конце 2017 года "Русгидро" оценивала общий объем предстоящей допэмиссии, которая может проводиться поэтапно, в 13-14 млрд рублей. В январе 2017 года в компании ТАСС сообщили, что "Русгидро" предварительно оценивает инвестиции в строительство линии электропередачи Певек - Билибино на Чукотке в 18,4 млрд рублей. Сейчас еще ведутся рабочее проектирование и инженерные изыскания.

Строительство высоковольтных линий 110 кВ Певек - Билибино направлено на развитие энергоснабжения Чукотского автономного округа и обеспечение устойчивого развития энергетического комплекса Дальнего Востока. В этом регионе Росатом планирует выводить из эксплуатации АЭС в городе Билибино и замещать ее мощности первой в мире плавучей атомной электростанцией (ПАТЭС) "Академик Ломоносов", которая в сентябре была пришвартована на месте своего базирования, в порту города Певеке.