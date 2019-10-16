Росатом намерен расширять направления сотрудничества с ОАЭ

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Меморандум, подписанный между госкорпорацией "Росатом" и Корпорацией по атомной энергии Объединенных Арабских Эмиратов (ENEC), определяет основу для возможного сотрудничества по широкому спектру направлений. Об этом говорится в сообщении Росатома.

"В частности, возможности по созданию Центров ядерной науки и технологий на территории ОАЭ, сооружению атомных станций и инвестиционному сотрудничеству, менеджмент в области ядерного топливного цикла, обучение граждан ОАЭ и многое другое", - отмечает госкорпорация.

Меморандум о взаимопонимании между госкорпорацией "Росатом" и Корпорацией по атомной энергии ОАЭ о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях был подписан 15 октября во время государственного визита ОАЭ президента РФ Владимира Путина.

Росатом отмечает, что подписанный накануне меморандум подписан в развитие аналогичного документа от 2017 года.

"Мы рассматриваем ОАЭ как важного партнера и готовы расширять направления сотрудничества. Это могут быть как энергетические, так и неэнергетические проекты", - цитирует пресс-служба слова главы госкорпорации Алексея Лихачева.

Росатом является крупнейшим производителем электроэнергии в России, обеспечивая свыше 18% энергетических потребностей страны. Компания занимает первое место в мире по величине портфеля зарубежных проектов, на разной стадии реализации находятся 36 энергоблоков в 12 странах.