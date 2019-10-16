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Умную IoT-платформу внедрят для управления энергопотреблением в Великобритании

Новую платформу планируют использовать для дальнейшей разработки и внедрения интеллектуальных энергосетей

ТАСС, 16 октября. Британский энергопровайдер Octopus Energy объявил о приобретении nCube Home - первой в Великобритании независимой платформы для управления энергопотреблением в "умных" домах с помощью Интернета вещей, сообщило издание Current News.

Метод, лежащий в основе nCube Home, позволяет объединять множество IoT-устройств с помощью разных технологий, включая Z-Wave, WiFi, Zigbee, Bluetooth и LAN. В настоящее время платформа поддерживает возможность интеграции более 100 различных продуктов.

Octopus Energy планирует использовать новую платформу для дальнейшей разработки и внедрения интеллектуальных энергосетей и повышения уровня автоматизации сетевого управления.

nCube - последнее на данный момент приобретение Octopus Energy в рамках программы по расширению использования энергии из альтернативных источников. В настоящее время компания обеспечивает возобновляемой энергией 1,3 млн домов в Великобритании.

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Великобритания
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