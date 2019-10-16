Зеленский призвал бизнес Латвии к активному сотрудничеству

РИГА, 16 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский, находящийся с визитом в Риге, пригласил предпринимательские круги Латвии к более активному инвестиционному сотрудничеству.

По оценке главы украинского государства, можно констатировать определенный позитив в работе некоторых латвийских компаний на украинском рынке. "Приглашаю латвийский бизнес активно инвестировать в новую Украину, которую мы строим", - заявил он на совместной пресс-конференции с латвийским коллегой Эгилсом Левитсом.

Отдельной темой переговоров лидеров двух стран стали "средства преступного происхождения, связанные с экс-чиновниками" Украины. Как утверждал Зеленский, по данному вопросу партнеры настроены на активное сотрудничество. "Это касается и возвращения таких активов", - добавил он.

Как ранее отмечали СМИ, Украина может потребовать у Латвии вернуть связанные с окружением экс-президента Виктора Януковича €29 млн, которые Рижский окружной суд признал преступно нажитыми и конфисковал.