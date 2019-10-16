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IKEA запустит свой первый проект по переработке деревянной мебели в России

В компании отметили, что собранная мебель в хорошем состоянии будет отправляться на благотворительность
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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Пилотный проект по приему деревянной мебели для переработки и повторного использования запустит компания IKEA в России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании в среду.

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"Совсем скоро компания IKEA запустит пилотный проект по приему бывшей в употреблении деревянной мебели для повторного использования и переработки. Россия станет первой страной в мире, где IKEA реализует подобную инициативу", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что собранная мебель в хорошем состоянии будет отправляться на благотворительность. Оставшиеся предметы разделят на две группы: изделия, пригодные для переработки, будут использоваться в производстве древесно-стружечных плит для новой мебели на фабрике IKEA Индастри Новгород. Не подлежащая переработке мебель будет использована в качестве топлива для производства тепловой энергии.

Ранее компания Leroy Merlin сообщала о намерениях в тестовом режиме запустить прием строительного мусора в нескольких своих магазинах в Москве.

Увеличение доли перерабатываемого мусора - один из целевых показателей национального проекта "Экология". Согласно его паспорту, к 2024 году на переработку должно отправляться 36% всех коммунальных отходов России против 7% в 2019 году.

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Россия
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