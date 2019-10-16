Кабардино-Балкарский госуниверситет разработал программу по выводу КБР на бездотационность

СУРГУТ, 16 октября. /ТАСС/. Сотрудники Кабардино-Балкарского государственного университета разработали программу устойчивого развития республики, после реализации которой регион может выйти на бездотационность. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах II Форума северных муниципалитетов проректор по проектно-инновационной деятельности Мурат Уметов.

"В июне 2018 года была создана кафедра устойчивого развития. За год мы разработали программу устойчивого развития республики и в качестве примера взяли Майский район Кабардино-Балкарии. Документ предполагает, что качество жизни в регионе выйдет на принципиально новый уровень, в республику будут привлечены инвесторы, регион выйдет на бездотационность, повыситься уровень ВРП, прожиточного минимума", - сказал он.

Уметов добавил, что за основу были взяты принципы "зеленой" экономики. Программу планируется предложить проектному офису при правительстве КБР. После рассмотрения экспертами офиса либо вся программа, либо ее фрагменты могут лечь в основу программы стратегического развития республики. Пока это теория, но досконально просчитанная", - отметил он.

По словам Уметова, вуз активно сотрудничает с Сургутским районом ХМАО, так как муниципалитет является лидером по внедрению практик устойчивого развития. Власть, бизнес и общество постоянно находятся в контакте, данная кооперация помогает качественно развивать территорию. "Мы планируем обменяться нашими наработками с Сургутским районом и позаимствовать их опыт", - уточнил проректор.

Организаторами II Форума северных муниципалитетов выступают администрация Сургутского района при поддержке полномочного представительства президента РФ в Уральском федеральном округе и общественной палаты РФ.