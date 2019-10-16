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Минтранс и ФАС изучат ситуацию с ростом цен на авиабилеты "Победы"

Так замминистра транспорта Александр Юрчик прокомментировал информацию о росте стоимости билетов авиакомпании из-за рубежа в Россию примерно на 40%
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© Валерий Матыцин/ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Минтранс РФ вместе с Федеральной антимонопольной службой проанализируют планы лоукостера "Победа" повысить цены на билеты и сделают выводы. Об этом заявил в среду замминистра транспорта РФ Александр Юрчик, комментируя информацию о росте стоимости билетов авиакомпании из-за рубежа в Россию на €25 (примерно на 40%).

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"Конечно, вмешиваться в ценообразование коммерческих предприятий министерство не может. Но мы обязаны и должны внимательно следить вместе с ФАС для того, чтобы в этой области не проходило злоупотреблений", - сказал замминистра, отвечая на вопросы депутатов Госдумы.

"Мы услышали сегодня информацию о том, что "Победа" собирается увеличивать цены, изучим это совместно с коллегами из ФАС, сделаем выводы и проинформируем вас о наших дальнейших действиях", - подчеркнул он.

Так Юрчик отреагировал на выступление депутата фракции ЛДПР Виталия Пашина, который высказал мнение, что цены "Победы" "порой не самые низкие". По утверждению парламентария, "недавно перелет из Москвы в Саратов стоил 33 тыс. рублей, а сегодня лоукостер заявил, что цена самолетов, которые возвращаются в Россию из-за рубежа, поднимется на 40%". "Также цены вырастают в 2-3 раза во время праздников", - продолжил он, обратив внимание, что это вызывает недовольство граждан.

"Какая речь может идти о развитие внутренних перелетов, когда вы допускаете такие ситуации", - возмутился депутат.

В новость были внесены изменения (14:08 мск) — добавлена информация после третьего абзаца.

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