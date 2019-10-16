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Госдума расширяет перечень нотариальных услуг, оказываемых в электронной форме

Нотариусы получат право устанавливать личность гражданина без документов

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в первом чтении внесенный правительством законопроект, которым вводится порядок оказания широкого ряда нотариальных услуг в электронном виде.

Согласно тексту законопроекта, нотариусы по запросу клиентов смогут совершить удаленно такие нотариальные действия, как выдача свидетельства верности перевода, передача документов физических и юридических лиц, принятие от должников в депозит денежных средств для передачи кредитору, установление задолженности. Нотариусы также получат право устанавливать "личность гражданина, его представителя или представителя юридического лица" без документов или в случае возникновения сомнений в их подлинности "посредством единой информационной системы персональных данных".

"Законопроектом предлагается установить возможность совершения дистанционной сделки с участием нескольких нотариусов, действующих в интересах каждой стороны, - через электронную систему нотариата без совместного присутствия сторон сделки. Достоверность волеизъявления в таком случае устанавливается и гарантируется каждым нотариусом", - пояснил журналистам глава профильного комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Помимо этого, документом предусмотрены правила исправления технических ошибок, не влияющих на правовое содержание документа, - описок, опечаток, грамматических или арифметических ошибок.

"Этим законом мы существенно упрощаем для граждан и бизнеса получение нотариальных услуг, многие из которых смогут оказываться в электронной форме, - сказал журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин. - Все это сэкономит людям и время, и средства: заявление, заверенное электронной подписью, можно будет направить нотариусу через портал госуслуг и приложить к нему все необходимые документы также в электронном виде". По словам спикера, данный законопроект "станет еще одним шагом в создании современной законодательной базы в сфере цифровой экономики".

Ко второму чтению законопроект будет дорабатываться. Как сообщил в ходе пленарного заседания член комитета по госстроительству и законодательству Виктор Пинский, комитет считает, что "необходимо соблюсти баланс между развитием электронных услуг нотариата и защитой персональных, биометрических данных граждан и другой конфиденциальной информации", чтобы не допустить ее утечку. Поэтому комитет предлагает дополнительно обсудить порядок дистанционной идентификации лиц и механизм защиты единой информационной системы нотариата.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
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