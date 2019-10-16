Замминистра финансов назвал перекредитование финансовой пирамидой

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Замминистра финансов Алексей Моисеев считает перекредитование населения финансовой пирамидой. Такое мнение чиновник высказал в беседе с журналистами.

"Что такое перекредитование? Перекредитование - это пирамида. Потому что люди перекредитовываются еще на накопленные проценты", - сказал Моисеев.

По мнению замминистра, рано или поздно перекредитование приведет к банкротству клиента банка.

Перекредитование или рефинансирование представляет собой выдачу нового займа для полного или частичного погашения уже имеющейся кредитной задолженности.