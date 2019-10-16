Москва инвестирует в соцсферу Подмосковья 25 млрд рублей в обмен на прием мусора

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Основная часть средств по договору между правительствами Московской области и Москвы - 25 млрд рублей будут потрачены в соответствии с приоритетами бюджетной политики Подмосковья преимущественно на развитие транспорта и социальной сферы. Об этом сообщил в среду журналистам заместитель председателя областного правительства Евгений Хромушин.

Соглашение между субъектами заключено на 2019-2029 годы. За этот период столица ввезет в регион 38,6 млн тонн несортированных бытовых отходов. Взамен город переведет в казну Подмосковья 38,5 млрд рублей в 2019-2021 годы, из них 13,5 млрд пойдут на строительство комплексов по обработке мусора (КПО), а 25 млрд рублей - на мероприятия, направленные на минимизацию рисков, связанных с размещением твердых коммунальных отходов, образуемых в городе Москве, на объектах обращения с отходами Московской области. Хромушин, отвечая на вопрос ТАСС, пояснил, какие именно мероприятия имеются в виду в договоре.

"Москва, понимая, что мы подписали десятилетнее соглашение, предусматривает деньги, чтобы развивать нашу социальную инфраструктуру. В основном они пойдут на дороги и социальную инфраструктуру, например, школы и детские сады. Причем не в привязке к объектам захоронения, а в соответствии с проблемными точками Московской области. Деньги приходят в бюджет, расходуются по государственным программам. Приоритеты госпрограмм никто не меняет, там, где в топ-листе стояли те или иные объекты, они за счет этих денег будут делаться", - сказал он.

Согласно договору, Москва сможет ввозить в Подмосковье до 4,6 млн тонн в 2019 году и до 3,4 млн тонн ежегодно в 2020-2029 годы. В годовых лимитах с 2022 года уже учтены 1,4 млн тонн, которые направятся на сжигание, говорится в документе. Таким образом, на КПО и полигоны Московской области с 2022 года будет уходить порядка 2 млн тонн смешанного бытового мусора из столицы. Причем сама область к 2029 году планирует захоранивать только 700-750 тыс. тонн собственных бытовых отходов в год.