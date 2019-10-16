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Акционеры "Лукойла" 3 декабря обсудят промежуточные дивиденды

Также совет директоров компании обсудит снижение уставного капитала

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Совет директоров "Лукойла" рекомендовал акционерам одобрить промежуточные дивидендные выплаты по итогам девяти месяцев этого года в размере 192 рублей на акцию и принять решение об уменьшении уставного капитала компании путем приобретения части размещенных акций. Об этом говорится в сообщении компании.

Вопрос об уменьшении уставного капитала вынесен в повестку внеочередного собрания акционеров с целью погашения акций, приобретенных компанией Lukoil Securities Limited (100% "дочка" компании) в рамках программы обратного выкупа акций, завершенной 20 августа 2019 года.

В случае одобрения акционерами вопроса об уменьшении уставного капитала Lukoil Securities Limited заявит в рамках публичной оферты к продаже 25 млн акций "Лукойла" по цене 5,3 тыс. рублей за акцию. Приобретение "Лукойлом" этого пакета и дальнейшее погашение акций приведет к уменьшению уставного капитала нефтяной компании до 690 млн обыкновенных акций.

Если общее количество заявленных к продаже акций превысит 25 000 000 штук, акции будут приобретены у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Внеочередное собрание акционеров состоится 3 декабря в форме заочного голосования. Реестр на участие в собрании закрывается 8 ноября. Дата закрытия реестра на получение промежуточных дивидендов - 20 декабря. Выплата дивидендов за девять месяцев этого года будет осуществлена до февраля 2020 года.

Программа buy back

"Лукойл" 20 августа сообщил о завершении программы обратного выкупа акций (buyback), объявленную 30 августа 2018 года. Всего в ходе программы было выкуплено 4,96% акций на общую сумму $3 млрд. Кроме того, компания дополнительно приобрела еще 19,5 млн акций у миноритарных акционеров в рамках публичной оферты, направив на эти цели $1,6 млрд.

В ноябре прошлого года уставный капитал "Лукойла" в результате погашения казначейских акций был уменьшен до 750 млн акций. До этого, в августе 2018 года, общее собрание акционеров "Лукойла" приняло решение об уменьшении уставного капитала компании до 750 млн акций путем приобретения 100,6 млн акций (11,82% уставного капитала) по 3,949 тыс. рублей за бумагу.

"Лукойл" - вертикально-интегрированная нефтегазовая компания, созданная в 1991 году. Основные добывающие активы компании расположены в России. "Лукойл" обладает полным производственным циклом, включающим геологоразведку, добычу и переработку нефти и газа, производство нефтехимической продукции и масел, производство электроэнергии, торговлю и сбыт. Акции компании котируются в России на Московской бирже, депозитарные расписки - на Лондонской фондовой бирже.

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