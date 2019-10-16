"Лукойл" планирует направлять на дивиденды 100% скорректированного денежного потока

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Совет директоров "Лукойла" утвердил новые принципы дивидендной политики компании, которые предусматривают выплату дивидендов в размере не менее 100% от скорректированного свободного денежного потока компании. Об этом говорится в сообщении "Лукойла".

При этом при расчете общей суммы дивидендов не будут учитываться акции, принадлежащие организациям группы "Лукойл". Новые принципы дивидендной политики компании предусматривают выплату дивидендов дважды в год, при этом размер промежуточных дивидендов будет рассчитываться по данным консолидированной финансовой отчетности за полугодие.

В соответствии с решением совета директоров утвержденные принципы применяются, начиная с промежуточных дивидендов за 2019 год. На основании новых принципов начисления дивидендов до конца 2019 года будет разработана и вынесена на утверждение совета директоров компании новая редакция положения о дивидендной политике.

Ранее компания сообщила, что совет директоров "Лукойла" рекомендовал акционерам на внеочередном собрании одобрить промежуточные дивиденды за девять месяцев этого года в размере 192 рублей на акцию. Для расчета этого размера дивидендов была использована отчетность компании по итогам шести месяцев этого года. В компании пояснили, что суммарный объем промежуточных дивидендных выплат составит 133 млрд рублей, что соответствует 100% скорректированного денежного потока.

Также в компании отметили, что ранее действовавшие принципы дивидендной политики "Лукойла" были утверждены в начале 2016 года, с этого времени многие российские эмитенты пересмотрели свои подходы к определению дивидендов: компании с государственным участием существенно нарастили дивидендные выплаты, приняв решение об увеличении доли дивидендов в прибыли до 50%, ряд других крупных российских эмитентов направляет на дивиденды 100% и более от свободного денежного потока.

"Если посмотреть на фактические цифры по доле дивидендов в чистой прибыли, то по итогам 2018 года у "Лукойла" этот показатель менее 30%, то есть налицо отставание от конкурентов. Кроме того, политика не обеспечивала достаточной гибкости и не позволяла эффективно реагировать на изменения внешней среды - такие, например, как ограничения ОПЕК+", - пояснили в "Лукойле".

Инвестиционный потенциал

Новая дивидендная политика не ограничивает инвестиционный потенциал компании, так как величина дивидендов будет определяться уже после расходов на финансирование инвестиционной программы.

"Лукойл" полностью сохраняет свою долгосрочную стратегию развития, заявленную в марте 2018 года, с фокусом на инвестиции в России, которые в настоящее время ограничены в связи с соглашением ОПЕК+. При этом "Лукойл" готов нарастить инвестиции в российский сегмент разведки и добычи и обладает для этого необходимой ресурсной базой и пулом уже подготовленных проектов. Кроме того, возможные решения на государственном уровне, например, по расширению системы НДД, также будут способствовать дополнительным инвестициям в рост добычи", - добавили в компании.

"Лукойл" отмечает, что новые принципы начисления дивидендов полностью заменяют предыдущую политику компании, но при этом она сохранит правило направления на дивиденды половины дополнительного дохода при цене нефти выше $50 за баррель.

О компании

"Лукойл" - вертикально интегрированная нефтегазовая компания, созданная в 1991 году. Основные добывающие активы компании расположены в России. "Лукойл" обладает полным производственным циклом, включающим геологоразведку, добычу и переработку нефти и газа, производство нефтехимической продукции и масел, производство электроэнергии, торговлю и сбыт.

Акции компании котируются в России на Московской бирже, депозитарные расписки - на Лондонской фондовой бирже.

По данным компании на 30 сентября 2019 года, 94,79% "Лукойла" владели юридические лица, в том числе 3,04% находились у Lukoil Securities Limited (100-процентная "дочка" "Лукойла"). Физическим лицам принадлежит 5,21% компании.

В начале октября в кулуарах Российской энергетической недели глава компании Вагит Алекперов сообщил журналистам, что его доля в "Лукойле" после погашения казначейских акций не превышает 30% и он намерен ее сохранить.