Программа развития пострадавших от паводка иркутских районов поможет привлечь 16 млрд руб.

НОВО-ОГАРЕВО /Московская область/, 16 октября. /ТАСС/. Программа развития пострадавших при паводках районов Иркутской области предполагает привлечение порядка 16 млрд рублей инвестиций, сообщил в среду вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"Что касается программы экономического развития - она сделана, подготовлена. Мы ее вчера при первом приближении посмотрели: объем инвестиций - в районе 16 млрд рублей, где-то 2,8 тыс. рабочих мест она предполагает во всех населенных пунктах", - сказал он на совещании, посвященном ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке.

Мутко добавил, что правительство рассматривает вопрос придания статуса территории опережающего развития городу Тулун, который сильнее остальных населенных пунктов пострадал при паводках.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. В результате погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек, во вторую в 58 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов, в которых проживали 5,4 тыс. человек.