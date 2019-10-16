Эстонская Nordica вскоре прекратит полеты

ТАЛЛИН, 16 октября. /ТАСС/. Национальная эстонская авиакомпания Nordica c 26 октября прекратит осуществлять самостоятельные рейсы из-за убытков и будет работать лишь в качестве субподрядчика. Об этом в среду в эфире Эстонского телеканала ETV сообщил председатель парламентской комиссии по экономике Свен Сестер.

"С одной стороны хорошо, что есть разные авиакомпании на эстонском рынке, но проблема заключается в том, что из-за конкуренции Nordica на сегодняшний день работает в убыток. Было решено закрыть прямые авиалинии [компании] и оставить только сторонний бизнес в качестве субподрядчика, предоставляя в аренду свои самолеты другим компаниям", - отметил депутат.

Он напомнил, что авиакомпания создавалась с целью связать Эстонию прямыми авиалиниями с городами, в которых у республики есть "стратегический интерес". По мнению Сестера, "нет смысла работать в убыточном бизнесе", тем более что при перелетах в различные европейские города жители Эстонии могут выбирать из 13 представленных на рынке авиакомпаний. Парламентарий уточнил, что о ликвидации компании речи не идет.

По данным авиакомпании, в авиапарке Nordica 19 самолетов. Она на данный момент осуществляет прямые рейсы из Таллина в такие города, как Киев, Одесса, Париж, Вена, Мюнхен, Брюссель и др.