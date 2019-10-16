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"Газпром нефть" на 18% увеличит выпуск модифицированного битума в 2019 г.

По словам главы компании Дмитрия Орлова, рост продаж модифицированных битумов связан с активным строительством трасс федерального значения

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. "Газпромнефть - Битумные материалы" на 18% увеличит выпуск модифицированного битума в 2019 г. - до 240 тыс. тонн, при этом общий объем выпуска битума останется на уровне 2018 года - 2,5 млн тонн, сообщил глава компании Дмитрий Орлов в интервью ТАСС.

"В этом году мы произведем порядка 2,5 млн тонн обычного и 240 тысяч тонн модифицированного битума", - заметил он.

По его словам, рост продаж модифицированных битумов связан с активным строительством трасс федерального значения.

Орлов пояснил, что модифицированный битум на 40% дороже обычного, но служит примерно в 2 раза дольше, выдерживая большие нагрузки. По прогнозам компании, его доля на рынке России стремительно растет и в этом году может достигнуть уже 7%.

"В Европе, например, доля модифицированного битума на рынке составляет порядка 25%, в России потенциал его использования мы оцениваем в диапазоне от 10 до 14%, сейчас же, как я и говорил, порядка 7%", - добавил топ-менеджер.

Полную версию интервью читайте на сайте ТАСС: https://tass.

Теги
РоссияГазпром
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