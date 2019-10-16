"Аэрофлот" открыл продажу билетов из аэропорта Красноярска в семь городов России

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" в среду открыла продажу билетов на прямые рейсы из аэропорта Красноярска в Сочи, Иркутск, Омск, Новосибирск, Симферополь, Екатеринбург и Томск. Рейсы войдут в маршрутную сеть весенне-летнего расписания, говорится в сообщении компании.

"Красноярск станет для "Аэрофлота" вторым базовым аэропортом. Здесь будут базироваться современные самолеты Boeing 737 и Superjet100. Благодаря новому хабу в Красноярске пассажирам станут доступны не только прямые рейсы в города Уральского, Сибирского, Южного федеральных округов, но также удобные стыковки для полетов в европейскую часть страны", - сообщается в публикации.

Отмечается, что хаб в Красноярске является частью стратегии "Аэрофлота", согласно которой к 2023 году авиаперевозчик планирует перевезти до 100 млн человек. Открытие данного транспортного узла позволит нарастить пассажиропоток и расширить сеть межрегиональных регулярных маршрутов за пределами Москвы.

Хаб в Красноярске начнет работу в 2020 году. Соответствующее соглашение было подписано "Аэрофлотом", Красноярским краем и аэропортом Красноярска в конце марта. Планируется, что уже к 2023 году годовой пассажиропоток компании "Аэрофлот" в Красноярске сможет достичь 1 млн человек.