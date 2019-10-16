Фонд инфраструктурных и образовательных программ получил бронзу на Mercomm Galaxy Awards

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Годовой отчет Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) Группы "Роснано" за 2018 год получил бронзовую награду на международном конкурсе Mercomm Galaxy Awards в категории "Годовые отчеты некоммерческих организаций Европейского региона". Об этом в среду сообщила пресс-служба ФИОП.

"Публичная годовая отчетность является инструментом информирования о результатах деятельности фонда, о его наиболее успешных инновационных компаниях, об уникальных образовательных программах, реализованных при нашем участии, и других проектах. Полученная награда является, безусловно, подтверждением высокого уровня прозрачности фонда, к которому мы стремимся, а также соответствия наших стандартов лучшим мировым практикам корпоративной отчетности", - приводит пресс-служба слова заместителя генерального директора по стратегии ФИОП Алексея Качая.

Galaxy Awards - один из авторитетнейших международных конкурсов, в котором принимают участие как крупные, так и небольшие компании. Эксперты, оценивающие представленные работы, не имеют отношения к участвующим в конкурсе компаниям. Престижная награда в области маркетинговых коммуникаций вручается за творческие идеи, ясность, эффективность и инновационность использованных для донесения информации инструментов. Конкурс задает самые высокие стандарты для годовых отчетов.

В 2019 году, кроме ФИОП, награды получили такие российские компании, как АО "Техснабэкспорт", АО "Концерн Росэнергоатом", ПАО "МРСК Северо-Запада".

ФИОП создан в 2010 году в соответствии с федеральным законом "О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий". Целью деятельности фонда является развитие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий, включая реализацию уже начатых "Роснано" образовательных и инфраструктурных программ. Председателем правления фонда, являющегося коллегиальным органом управления, является председатель правления ООО "УК "Роснано" Анатолий Чубайс, генеральным директором - Андрей Свинаренко.