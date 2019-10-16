Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Фонд инфраструктурных и образовательных программ получил бронзу на Mercomm Galaxy Awards

По словам гендиректора по стратегии ФИОП, полученная награда является подтверждением высокого уровня прозрачности, а также соответствия стандартов фонда лучшим мировым практикам корпоративной отчетности

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Годовой отчет Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) Группы "Роснано" за 2018 год получил бронзовую награду на международном конкурсе Mercomm Galaxy Awards в категории "Годовые отчеты некоммерческих организаций Европейского региона". Об этом в среду сообщила пресс-служба ФИОП.

"Публичная годовая отчетность является инструментом информирования о результатах деятельности фонда, о его наиболее успешных инновационных компаниях, об уникальных образовательных программах, реализованных при нашем участии, и других проектах. Полученная награда является, безусловно, подтверждением высокого уровня прозрачности фонда, к которому мы стремимся, а также соответствия наших стандартов лучшим мировым практикам корпоративной отчетности", - приводит пресс-служба слова заместителя генерального директора по стратегии ФИОП Алексея Качая.

Galaxy Awards - один из авторитетнейших международных конкурсов, в котором принимают участие как крупные, так и небольшие компании. Эксперты, оценивающие представленные работы, не имеют отношения к участвующим в конкурсе компаниям. Престижная награда в области маркетинговых коммуникаций вручается за творческие идеи, ясность, эффективность и инновационность использованных для донесения информации инструментов. Конкурс задает самые высокие стандарты для годовых отчетов.

В 2019 году, кроме ФИОП, награды получили такие российские компании, как АО "Техснабэкспорт", АО "Концерн Росэнергоатом", ПАО "МРСК Северо-Запада".

ФИОП создан в 2010 году в соответствии с федеральным законом "О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий". Целью деятельности фонда является развитие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий, включая реализацию уже начатых "Роснано" образовательных и инфраструктурных программ. Председателем правления фонда, являющегося коллегиальным органом управления, является председатель правления ООО "УК "Роснано" Анатолий Чубайс, генеральным директором - Андрей Свинаренко.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Промкооперация и повышение производительности труда станут ключевыми темами ПИПФ-2019
На одной из сессий выступит замминистра экономического развития РФ Петр Засельский
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС