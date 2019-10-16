Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава ТПП РФ отметил наращивание экспортного потенциала на Северном Кавказе

С начала 2019 года предприятия СКФО экспортировали продукции в страны дальнего зарубежья на $431,6 млн, в государства СНГ - $219,2 млн

СТАВРОПОЛЬ, 16 октября. /ТАСС/. Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин отметил рост экспортного потенциала в регионах Северного Кавказа, в работу вовлечены представители региональных торгово-промышленных палат. Об этом он сообщил в среду ТАСС во время рабочей поездки в Ставрополь.

"В регионах Северного Кавказа наблюдается достаточно неплохая динамика по наращиванию экспортного потенциала. <…> Палаты задействованы в этой работе, если учитывать международную деятельность, то это выдача сертификатов происхождения, бизнес-миссии, выставки и так далее", - сказал он.

Согласно данным Севкавстата, в первом полугодии 2019 года предприятия СКФО экспортировали продукции на $650,8 млн, из них на $431,6 млн - в страны дальнего зарубежья, на $219,2 млн - в государства СНГ. За этот период больше всего экспортировали предприятия Ставропольского края - на $400,9 млн

"Выстроена работа палат с администрациями, институтами, которые нацелены на малый бизнес, практически все палаты работают с региональными фондами развития промышленности, являются членами экспертных советов, работают с центрами поддержки предпринимательства, экспортными центрами. В работу включились все, у кого-то процесс выстроен очень хорошо, у кого-то пока более скромные результаты", - отметил Катырин.

Ранее министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что к 2024 году Северо-Кавказскому федеральному округу предстоит нарастить экспорт только сельскохозяйственной продукции до $1,3 млрд. Доля СКФО в общем объеме планируемого российского экспорта составит около 2,8%.

Поддержка экспортеров в России обеспечивается в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", который состоит из пяти федеральных проектов: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции агропромышленного комплекса", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". Он ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП в 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до $250 млрд.

Теги
РоссияСеверный КавказКатырин, Сергей НиколаевичСКФОСтавропольский крайПатрушев, Дмитрий Николаевич
Реклама на ТАСС
Промкооперация и повышение производительности труда станут ключевыми темами ПИПФ-2019
На одной из сессий выступит замминистра экономического развития РФ Петр Засельский
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС