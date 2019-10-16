Глава ТПП РФ отметил наращивание экспортного потенциала на Северном Кавказе

СТАВРОПОЛЬ, 16 октября. /ТАСС/. Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин отметил рост экспортного потенциала в регионах Северного Кавказа, в работу вовлечены представители региональных торгово-промышленных палат. Об этом он сообщил в среду ТАСС во время рабочей поездки в Ставрополь.

"В регионах Северного Кавказа наблюдается достаточно неплохая динамика по наращиванию экспортного потенциала. <…> Палаты задействованы в этой работе, если учитывать международную деятельность, то это выдача сертификатов происхождения, бизнес-миссии, выставки и так далее", - сказал он.

Согласно данным Севкавстата, в первом полугодии 2019 года предприятия СКФО экспортировали продукции на $650,8 млн, из них на $431,6 млн - в страны дальнего зарубежья, на $219,2 млн - в государства СНГ. За этот период больше всего экспортировали предприятия Ставропольского края - на $400,9 млн

"Выстроена работа палат с администрациями, институтами, которые нацелены на малый бизнес, практически все палаты работают с региональными фондами развития промышленности, являются членами экспертных советов, работают с центрами поддержки предпринимательства, экспортными центрами. В работу включились все, у кого-то процесс выстроен очень хорошо, у кого-то пока более скромные результаты", - отметил Катырин.

Ранее министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что к 2024 году Северо-Кавказскому федеральному округу предстоит нарастить экспорт только сельскохозяйственной продукции до $1,3 млрд. Доля СКФО в общем объеме планируемого российского экспорта составит около 2,8%.

Поддержка экспортеров в России обеспечивается в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", который состоит из пяти федеральных проектов: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции агропромышленного комплекса", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". Он ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП в 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до $250 млрд.