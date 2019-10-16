Акции "Лукойла" на Мосбирже растут на 3,1% на фоне новостей о дивидендах

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Обыкновенные акции "Лукойла" подорожали в ходе торгов на Московской бирже на 3,13%, до 5 777 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 15:25 мск.

При этом стоимость акций достигала 5 803,5 рубля, что на 3,6% выше по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов. Последний раз цена акций компании находилась выше данной отметки в конце апреля 2019 года.

Совет директоров "Лукойла" утвердил новые принципы дивидендной политики компании, которые предусматривают выплату дивидендов в размере не менее 100% от скорректированного свободного денежного потока.

При этом при расчете общей суммы дивидендов не будут учитываться акции, принадлежащие организациям группы "Лукойл". Новые принципы дивидендной политики компании предусматривают выплату дивидендов дважды в год, при этом размер промежуточных дивидендов будет рассчитываться по данным консолидированной финансовой отчетности за полугодие.

Ранее компания сообщила, что совет директоров "Лукойла" рекомендовал акционерам на внеочередном собрании одобрить промежуточные дивиденды за девять месяцев этого года в размере 192 рублей на акцию. В компании пояснили, что суммарный объем промежуточных дивидендных выплат составит 133 млрд рублей, что соответствует 100% скорректированного денежного потока.

"Лукойл" - вертикально интегрированная нефтегазовая компания, созданная в 1991 году. Основные добывающие активы компании расположены в России. Акции компании торгуются на Московской бирже, депозитарные расписки - на Лондонской фондовой бирже.