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"Роснано" представит на "Открытых инновациях" материальную базу для цифровой экономики

Мероприятие пройдет в Инновационном центре "Сколково" 21-23 октября и будет посвящено цифровизации и интеллектуальной экономике

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) Группы "Роснано" выступает соорганизатором Московского международного форума "Открытые инновации", который пройдет в Инновационном центре "Сколково" 21-23 октября и будет посвящен цифровизации и интеллектуальной экономике. Группа "Роснано" представит на Форуме высокотехнологические решения наноиндустрии, способные обеспечить материальную базу для цифровизации, сообщила в среду пресс-служба Управляющей компании (УК) "Роснано".

Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс 22 октября выступит модератором пленарной сессии "Unicorn Era. Как создать компанию с капитализацией $1 млрд". Вместе с ним собственным деловым опытом поделятся президент входящей в инвестиционный портфель "Роснано" российской компании-единорога OCSiAl Юрий Коропачинский, гендиректор и основатель криптобиржи Binance Чанпэн Чжао и глава проекта MindMaze Мартин Чупа, внедряющий в систему медицинской помощи технологии искусственного интеллекта, VR и AR.

Коропачинский также прочитает лекцию "Транспорт будущего. Nanoaugmented reality". Он уверен, что выпускаемые его предприятием графеновые нанотрубки полностью изменят этот сектор экономики, сделав транспортные услуги умными, экологичными, удобными, говорится в пресс-релизе.

На форуме состоится презентация первого российского процессора Baikal-M, предназначенного для широкого диапазона целевых устройств потребительского и бизнес-сегментов. Разработку 22 октября представит генеральный директор компании Baikal Electronics Андрей Евдокимов. "Процессор обладает широким набором интегрированных коммуникационных интерфейсов и высокой вычислительной мощностью, благодаря чему он сможет найти применение в рабочих станциях, моноблоках, ноутбуках, серверах и тонких клиентах", - сообщили в "Роснано".

На площадке OPEN STAGE прочитает лекцию Иван Бородин, генеральный директор компании Ronavi Robotics - разработчика и производителя российских логистических роботов из Группы компаний "ТехноСпарк" (входит в инвестиционную сеть ФИОП). Он расскажет о новой услуге, которую его компания предлагает складским операторам - они смогут оформить подписку на автономные мобильные платформы Ronavi для перемещения товаров в местах хранения. "При этом от пользователя не требуются капитальные вложения в переоборудование складов, не нужно приобретать роботов и системы управления ими: он получает готовое решение в пользование за фиксированную ежемесячную плату", - отметили в пресс-службе.

NANOart и молекулярная кухня

Все три дня работы форума на выставочном стенде ФИОП в бизнес-центре "Амальтея" вниманию посетителей будут предложены произведения искусства, арт-объекты и активности на стыке art&technology под общим слоганом NANOart.

"Это шедевры скульптора Даши Намдакова и дизайнерские костюмы с использованием 3D-принтинга и AR, инновационные картины художников течения Art4Art и "цифровая живопись" художника Алексея Андреева, который 21 октября прочтет на стенде лекцию "Дополненная реальность (AR) в искусстве, в бизнесе, в жизни", - говорится в релизе.

В тот же день на площадке фонда состоится перформанс на тему возобновляемой энергетики: художник Маша Лам распишет фрагмент лопасти ветроустановки. А 22 октября гости смогут продегустировать блюда молекулярной кухни.

В общей выставочной зоне форума будут представлены 24 компании наноиндустрии, в том числе 13 стартапов из семи наноцентров ФИОП, шесть портфельных компаний "Роснано" и пять независимых производителей нанопродукции.

Всего программа "Открытых инноваций" включает свыше 150 сессий, в которых примут участие более 600 спикеров из 90 стран.

Теги
Россия
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