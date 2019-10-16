Долг Подмосковья за газ перед "Газпромом" снизился до исторического минимума

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Долг жителей и предприятий Московской области за потребленный газ перед "Газпромом" составил 2,9 млрд рублей на 1 октября. Это исторический минимум с 2011 года, сообщил журналистам в среду заместитель председателя правительства Подмосковья Евгений Хромушин.

"Мы уходим <...> на 2,9 млрд рублей <...> по долгам "Газпрому" на 1 октября", - сказал он.

По данным пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья, в ноябре 2018 года долг жителей и предприятий Московской области за потребленный газ перед "Газпромом" составлял 6,8 млрд рублей. Проблема с оплатой энергоносителя приводила к перебоям с поставкой горячей воды и тепла жителям региона.

Так, в июле 2019 года более 65 домов в Павшинской пойме в Красногорском городском округе остались без горячей воды из-за долгов физических и юридических лиц за газоснабжение. В зону отключения попали свыше 50 тыс. человек.