Филиал коммерческого арбитража в Ставрополе будет рассматривать дела бизнеса всего СКФО

СТАВРОПОЛЬ, 16 октября. /ТАСС/. Открывшееся в Ставрополе отделение Международного коммерческого арбитражного суда (МКАС) сможет работать на все регионы Северо-Кавказского федерального округа. Об этом журналистам сообщил во время рабочей поездки в Ставрополь президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

"С точки зрения Северного Кавказа - это оптимальная точка по всем параметрам для открытия филиала, Ставрополь всему соответствует. Край с большим потенциалом, огромным количеством предпринимателей, предприятий. Мы очень надеемся, что отделение будет работать на весь регион Северного Кавказа", - сказал он.

Президиум МКАС при принятии решения об открытии новых филиалов учитывает наличие квалифицированных кадров и арбитров, научной юридической школы, большого количества предприятий. Как пояснили ТАСС в краевой торгово-промышленной палате, в отделение МКАС в Ставрополе не поступило пока ни одного обращения.

В ставропольском отделении в список арбитров в настоящий момент включены пять специалистов. "Позже их может быть и 25 <...>, арбитров будет столько, сколько есть кандидатур, которые соответствуют необходимым критериям, ограничений никаких нет в этом вопросе", - отметил Катырин.

МКАС при Торгово-промышленной палате Российской Федерации является одним из наиболее крупных и авторитетных арбитражных центров в мире. По словам президента ТПП, в прошлом году суд рассмотрел порядка 450 дел, около 300 из них были международными. "Преимущество в том, что это достаточно оперативно. Это может быть как в публичном, так и закрытом режиме, это определяют участники спора. Они сами могут определять арбитров, по взаимному согласию тех, кто спорит", - пояснил Катырин.

В 2017 году в результате реформы законодательства об арбитраже МКАС получил право рассматривать не только международные, но и внутренние споры с участием российских юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также образовывать отделения вне места своего нахождения.