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Инфляция в России четвертую неделю подряд остается на нулевом уровне

При этом с начала года потребительские цены выросли на 2,3%, свидетельствуют данные Росстата

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Потребительские цены в России в период с 8 по 14 октября 2019 года не изменились, свидетельствуют данные Росстата. Инфляция четвертую неделю подряд остается на нулевом уровне.

С начала года потребительские цены выросли на 2,3%, а в годовом выражении инфляция на 14 октября сложилась на уровне около 3,9%.

За отчетную неделю цены на крупу гречневую выросли на 1,7%, яйца куриные - на 0,8%, молоко пастеризованное, масло сливочное и печенье - на 0,3%, консервы мясные, сыры и чай - на 0,2%. В то же время цены на сахар-песок снизились на 1,4%, пшено - на 0,8%, куриное мясо - на 0,3%, баранину и пшеничную муку - на 0,2%.

Плодоовощная продукция подешевела на 0,8%, в том числе яблоки - на 2,3%, картофель - на 2%, морковь - на 1,8%, капуста белокочанная - на 1,5%, лук репчатый - на 1%. Одновременно с этим помидоры стали дороже на 5,2%, огурцы - на 2,1%.

Стоимость бензина не изменилась, а дизельное топливо подорожало на 0,1%.

Ранее Министерство экономического развития (МЭР) РФ оценило годовой уровень инфляции в России за первую неделю октября 2019 года на уровне 3,9%. Министерство неоднократно обращало внимание на ускоренные темпы снижения инфляции в стране. Так, МЭР ожидает в октябре инфляцию на уровне 0,1-0,2%, в годовом выражении она может составить 3,7-3,8%.

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Россия
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