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Россия по итогам восьми месяцев уступила КНР роль главного торгового партнера Украины

Экспорт товаров и услуг в Китай за этот период составил $2,35 млрд

КИЕВ, 16 октября. /ТАСС/. Россия по итогам восьми месяцев текущего года уступила Китаю роль главного торгового партнера Украины. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

Экспорт товаров и услуг в Китай за данный период составил $2,35 млрд (7,1% от общего объема), импорт - $5,71 млрд (14,7% от общего объема), отрицательное сальдо торгового баланса - $3,36 млрд. Экспорт в Россию сократился до $2,17 млрд (6,6 % от общего объема), - импорт $4,94 млрд (12,7% от общего объема), отрицательное сальдо составило $2,76 млрд.

В то же время вырос товарооборот между Украиной и странами ЕС, экспорт в январе-августе 2019 года по сравнению аналогичным периодом годом ранее вырос на 7,5% - до $13,98 млрд и составил 42,3% общего объема украинского товарного экспорта. Импорт товаров на Украину из стран ЕС за тот же период увеличился на 8,8% - до $16,15 млрд, что составило 41,6% от общего показателя.

Россия в прошлом году занимала первое место как среди стран, куда Украина продавала свои товары, так и среди государств, откуда Украина импортировала товары. При этом в 2018 году импорт российских товаров на Украину вырос на 12,3% по сравнению с 2017 годом, в то же время в 2018 году экспорт украинских товаров в Россию уменьшился на 7,2%.

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