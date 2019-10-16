Промкооперация и повышение производительности труда станут ключевыми темами ПИПФ-2019

ПЕРМЬ, 16 октября. /ТАСС/. Юбилейный пятый Инженерно-промышленный форум пройдет в Перми с 17 по 18 октября. Его ключевыми темами станут промкооперация и повышение производительности труд. Об этом в среду сообщили в пресс-службе министерства промышленности, предпринимательства и торговли региона.

"Ключевыми темами "ПИПФ-2019" станут промкооперация и производительность труда. В частности, с докладами, посвященными именно этим вопросам, на Совете директоров при губернаторе Пермского края выступят руководители промышленных предприятий региона", - говорится в сообщении.

Также участники форума обсудят на стратегических сессиях форума с участием экспертов реализацию национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости". Спикером одной из сессий станет Петр Засельский, замминистра экономического развития РФ, который курирует данный нацпроект.

В ходе деловой программы ПИПФ-2019 также пройдут "Дни Лукойла" и "Дни Сибура" в Пермском крае, которые будут включать в себя сессии-презентации деятельности компаний, круглые столы, образовательные мероприятия. В частности, "Сибур Холдинг" проведет круглый стол, в рамках которого специалисты обсудят предложения по расширению промышленного сотрудничества холдинга с предприятиями Пермского края.

Деловая программа также будет в себя включать пленарную сессию первой Международной научно-практической конференции "Робототехника, искусственный интеллект, общество: новые вызовы", дискуссию о транспортировке продукции пермских предприятий по территории России и за рубеж железнодорожным транспортом, запуск бренда группы компаний ПАО "Метафракс" - одного из крупнейших российских производителей метанола.

"Запланировано подписание дополнительного соглашения с "Метафраксом", также будет подписано соглашение о намерениях "Сибур-Химпрома" о реализации очередного инвестиционного проекта и ряд других. Будем подписывать Дорожную карту по кооперации с "Метафраксом", очень насыщенная повестка", - рассказал журналистам министр промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Алексей Чибисов.

О форуме

Пермский инженерно-промышленный форум (ПИПФ) проводится с 2014 года и за годы существования собрал более 5 тысяч участников, в том числе представителей федеральных и региональных органов исполнительной власти, ведущих промышленных компаний, российских и зарубежных экспертов.