Новак и Собянин открыли крупнейшую электроподстанцию в Новой Москве

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Министр энергетики России Александр Новак и мэр Москвы Сергей Собянин в среду приняли участие в запуске новой электроподстанции "Хованская" мощностью 700 МВА, которая стала самым крупным питающим центром Новой Москвы.

"Новая Москва развивается, за последние годы создано 120 тыс. новых рабочих мест, строятся магистрали, новые микрорайоны, и необходимо думать и об инженерной инфраструктуре. Сегодня вводится подстанция "Хованская", которая по своей мощности равна половине всех мощностей, которые уже есть в Новой Москве. При этом уже полностью эти мощности зарезервированы и законтрактованы, это говорит о большой инвестиционной привлекательности территории", - сказал Собянин.

Мэр отметил, что к подстанции подключена крупнейшая в Москве городская больница в Коммунарке, строительство первой очереди которой уже близится к завершению. "Без этой подстанции невозможно было бы строительство метрополитена, который придет в Троицк, и вообще комплексного развития территории", - добавил он.

Новак отметил, что благодаря подстанции на 50% увеличится мощность энергетической инфраструктуры Новой Москвы. "Подстанция построена полностью на отечественных технологиях, из отечественного оборудования, при строительстве использованы самые современные интеллектуальные и цифровые технологии, что полностью соответствует стратегии развития электросетевого комплекса", - сказал министр.

Согласно материалам пресс-службы мэра и правительства Москвы, строительство электроподстанции 220 кВ "Хованская" было начато в марте 2018 года и заняло полтора года. Станция расположена южнее деревни Сосенки, вблизи Калужского шоссе. Такая площадка была выбрана максимально близко к основным точкам потребления, что существенно снизит затраты на технологическое присоединение. Сравнительно небольшие внешние габариты подстанции и освоение подземного пространства позволили эффективно использовать земельный участок, прилегающая территория благоустроена и озеленена.

До ввода "Хованской" суммарная трансформаторная мощность высоковольтных подстанций на территории ТиНАО составляла 1566 МВА. Созданный резерв мощности обеспечит подключение новых потребителей в течение ближайших 15-20 лет. Ввод подстанции решит вопросы по снятию ограничения на присоединение к расположенным на территории ТиНАО подстанциям "Передельцы", "Теплый Стан", "Летово", "Десна", "Марьино", "Леоново" и "Троицкая". В пресс-службе добавили, что на "Хованской" установлены инновационные устройства, основанные на измерении времени пробега электромагнитных волн по линии, чтобы более точно определять места повреждения кабельно-воздушных линий 110 кВ.