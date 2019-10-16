S7 получила разрешение на полеты в Грузию

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Росавиация выдала авиакомпании S7 допуск на полеты в Кутаиси (Грузия). Это следует из приказа Росавиации, опубликованного на сайте агентства.

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Как следует из документа, S7 сможет выполнять до семи рейсов в неделю. В Росавиации и S7 ТАСС пояснили, что наличие допуска не означает факта начала полетов.

"Это нормальная практика, когда авиакомпании продлевают свой допуск на выполнение полетов для того, чтобы иметь возможность в случае открытия воздушного сообщения начать полеты без замедления, - сообщил ТАСС официальный представитель Росавиации. - Допуск - это право компании. Как только будут сняты ограничения на полеты в Грузию, авиакомпания "Сибирь" сможет воспользоваться этим правом".

"Наличие допуска не дает авиакомпании права выполнять рейсы в Грузию в условиях действующего запрета. Допуск на полеты в Кутаиси получен авиакомпанией "Сибирь" вместо авиакомпании "Глобус" в рамках объединения авиакомпаний", - пояснили в S7.