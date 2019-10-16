Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Приостановка авиасообщения с Грузией

S7 получила разрешение на полеты в Грузию

В Росавиации и авиакомпании пояснили, что наличие допуска не означает факта начала полетов. Перевозчики продлевают допуск, чтобы в случае открытия воздушного сообщения начать полеты без замедления, заявили в ведомстве
Описание
© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Росавиация выдала авиакомпании S7 допуск на полеты в Кутаиси (Грузия). Это следует из приказа Росавиации, опубликованного на сайте агентства.

На эту тему
Временный запрет на авиасообщение с Грузией. Что нужно знать туристам?

Как следует из документа, S7 сможет выполнять до семи рейсов в неделю. В Росавиации и S7 ТАСС пояснили, что наличие допуска не означает факта начала полетов.

"Это нормальная практика, когда авиакомпании продлевают свой допуск на выполнение полетов для того, чтобы иметь возможность в случае открытия воздушного сообщения начать полеты без замедления, - сообщил ТАСС официальный представитель Росавиации. - Допуск - это право компании. Как только будут сняты ограничения на полеты в Грузию, авиакомпания "Сибирь" сможет воспользоваться этим правом".

"Наличие допуска не дает авиакомпании права выполнять рейсы в Грузию в условиях действующего запрета. Допуск на полеты в Кутаиси получен авиакомпанией "Сибирь" вместо авиакомпании "Глобус" в рамках объединения авиакомпаний", - пояснили в S7.

Теги
ГрузияРоссияПриостановка авиасообщения с Грузией
Реклама на ТАСС
Власти Приамурья оценили ущерб сельскому хозяйству от паводка более чем 3 млрд рублей
От наводнения пострадало 255 тыс. га сельхозугодий
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС