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"Согаз" застраховал ответственность "Алросы" на $100 млн

Договор покрывает риски возникновения у группы "Алроса" перед третьими лицами общегражданской ответственности, ответственности за загрязнение окружающей среды и ответственности за качество товаров, работ и услуг

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Страховая группа "Согаз" заключила договор на обеспечение ПАО "Алроса", его дочерних и зависимых обществ страхованием ответственности с общим лимитом $100 млн, говорится в сообщении пресс-службы страховой группы.

В сообщении отмечается, что договор покрывает риски возникновения у группы "Алроса" перед третьими лицами общегражданской ответственности, ответственности за загрязнение окружающей среды и ответственности за качество товаров, работ и услуг.

В частности, страхуется деятельность по эксплуатации месторождений, обогатительных фабрик и гидротехнических сооружений; использованию собственных или взятых в аренду или лизинг зданий, помещений; огранке и реализации алмазов; услуги по проектированию, и другие мероприятия.

Страховая группа "Согаз" основана в 1993 году, она предоставляет более 100 программ страхования для частных лиц и предприятий. Региональная сеть группы в России включает более 1000 подразделений и офисов продаж.

"Алроса" является крупнейшим в мире производителем алмазов (в каратах), компания ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Акционерами компании являются Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Якутия (25%) улусы (районы) Якутии (8%). В свободном обращении находится почти 34% акций.

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