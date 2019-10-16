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Минкомсвязь объяснила закрытие региональных телеканалов высокой конкуренцией

В ведомстве считают, что на это не мог повлиять переход на цифровое вещание

ОРЕНБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Переход на цифровое вещание не мог стать причиной закрытия или банкротства региональных телеканалов, которые имеют возможность продолжить вещание в аналоговом формате. Как сообщил заместитель главы Минкомсвязи РФ Алексей Волин в среду журналистам, каналы прекратили существование, так как не смогли выдержать конкуренцию и адаптироваться к уменьшению рекламного рынка.

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"Это ложь, потому что переход на цифру никак не повлиял на то, что эти каналы прекратили свое существование. Эти каналы прекратили свое существование, потому что у нас уменьшается рекламный рынок, им стало тяжелее выдерживать конкуренцию с увеличивающимся количеством приходящих на рынок каналов, потому что у нас сегодня и в кабеле, и на спутнике, и в эфире можно спокойно принимать десятки телевизионных каналов", - сказал Волин, отвечая на вопрос о закрытии местных телекомпаний якобы из-за перехода на цифровое вещание.

Он уточнил, что местные телеканалы могут продолжить вещание в аналоговом формате. Чтобы без проблем смотреть федеральные каналы двух мультиплексов и местные программы, достаточно установить универсальную антенну.

Замминистра подчеркнул, что телевидение является бизнесом, поэтому разорение одних на фоне процветания других он считает нормальным процессом. Волин также добавил, что о переходе на цифровое вещание было известно пять лет назад, соответственно, у телеканалов была возможность подготовиться и работать в новых реалиях.

В понедельник в России завершился процесс перехода на цифровое телевидение. Аналоговый сигнал был отключен в оставшемся 21 регионе страны.

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Россия
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