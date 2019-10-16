Мост в обход Тольятти поможет привлечь резидентов в Особую Экономическую Зону

САМАРА, 16 октября. /ТАСС/. Мост через Волгу в обход Тольятти в составе транспортного коридора Европа - Западный Китай, соглашение о строительстве которого подписано в среду, поможет привлечь отечественных и иностранных инвесторов в особую экономическую зону (ОЭЗ) "Тольятти". Об этом говорится в сообщении правительства Самарской области, распространенном в среду.

"Строительство мостового перехода даст мощный импульс как инфраструктурному, так и экономическому развитию Самарской области. Трасса будет способствовать увеличению потока грузовых автомобильных перевозок. Резиденты Особой экономической зоны "Тольятти" смогут увеличить свои поставки. Кроме того, появятся дополнительные возможности для привлечения как отечественных, так и иностранных инвестиций на территорию ОЭЗ", - говорится в сообщении.

Соглашение о строительстве моста было подписано между Самарской областью и концессионной компанией "Обход Тольятти", представляющей собой консорциумом "Автодора" с компаниями "Инфракап" и "Мостотрест", в среду на международной специализированной выставке "Дорога-2019" в Екатеринбурге.

Автомагистраль с разрешенной скоростью движения 120 км/ ч будет иметь по две полосы для движения в каждую сторону. Общая длинна новой трассы составит 102 километра, в том числе 3,7 км - протяженность моста. На правом берегу Волги дорога соединится с подъездом от трассы М-5 "Урал" к Ульяновску. На левом берегу дорога соединится с трассой М-5 "Урал".

Работы по строительству трассы начнутся до конца текущего года, предварительная стоимость работ оценивается в 120 млрд рублей. Завершение строительства новой дороги и открытие движения транспорта запланировано на 2023 год.