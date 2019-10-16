Филиалы международного коммерческого арбитража появятся в 20 городах РФ в 2019 году

СТАВРОПОЛЬ, 16 октября. /ТАСС/. Филиалы Международного коммерческого арбитражного суда (МКАС) откроются в трех городах России до конца 2019 года, общее их число достигнет 20. Об этом сообщил журналистам в среду президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

"Президиум очень внимательно смотрит заявки, аргументы, которые предъявляют наши коллеги. Главные критерии - наличие специалистов, научная поддержка, наличие бизнеса в большом количестве. <…> У нас сейчас по 20 регионам приняты решения [по открытию филиалов], в городе Ставрополе открылся 17-й филиал, думаю, что 20 в этом году будут", - сказал он во время рабочей поездки в Ставрополь.

Филиал в Ставропольском крае стал 17-м отделением МКАС в России, в ближайшие несколько лет он останется единственным на Северном Кавказе. "Мы пока не видим других регионов, которые на Северном Кавказе готовы к открытию такого филиала. И с точки зрения кадров, и школы, и по совокупности всего остального. Мы думаем, что в ближайшие годы на Северном Кавказе это будет единственная точка. Представители торгово-промышленных палат регионов не возражают", - отметил Катырин.

По словам президента ТПП РФ, регионы проявляют интерес к развитию сети МКАС. "У нас масса заявок, мы очень внимательно к этому подходим, <…> есть заявки и из Центральной России, из Сибири. Нам важно не форсировать события, чтобы была качественная работа", - пояснил Катырин.

МКАС при Торгово-промышленной палате Российской Федерации является одним из наиболее крупных и авторитетных арбитражных центров в мире. В 2018 году суд рассмотрел порядка 450 дел, около 300 из них были международными. В 2017 году в результате реформы законодательства об арбитраже МКАС получил право рассматривать не только международные, но и внутренние споры с участием российских юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также образовывать отделения вне места своего нахождения.