Рост турпотока в 2019 году обеспечил рост зарплат в гостиничной сфере Дагестана на 40%

МАХАЧКАЛА, 16 октября. /ТАСС/. Уровень заработной платы в гостиничной сфере Дагестана по итогам первого полугодия 2019 года вырос почти на 40% в связи с ростом туристического потока в республику, сообщил в среду ТАСС врио министра экономики и территориального развития региона Гаджи Султанов.

"Мы достаточно большой скачок имеем в сфере деятельности гостиниц и ресторанов. За полугодие почти на 40% приросла заработная плата в этой сфере. У нас достаточно серьезная динамика по турпотоку - по прошлому году это порядка 14%, по текущему году мы ожидаем рост в 21%. Есть потребность в квалифицированных кадрах, которая и способствует увеличению роста заработной платы", - сказал Султанов.

При этом, по его данным, уровень средней заработной платы в Дагестане по итогам 2019 года вырастет на 8%, в первом полугодии средняя зарплата в регионе выросла на 7,8%. "У нас достаточно большой рост заработной платы в строительстве - порядка 16%, в добыче полезных ископаемых - 17% рост, сельском хозяйстве - 21% рост по полугодию", - добавил собеседник агентства, уточнив, что рост заработной платы связан, в частности, с успешной работой по легализации бизнеса в ряде отраслей региона.

В августе министр по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Расул Ибрагимов сообщал ТАСС, что по итогам 2019 года турпоток в республику вырастет почти на треть по сравнению с прошлым годом и превысит 850 тыс. человек (в прошлом году Дагестан посетили 678 тыс. туристов - прим. ТАСС). По словам Ибрагимова, росту турпотока способствует развитие местных турагентств и операторов, а также устойчивый рост безопасности в регионе.