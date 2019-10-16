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Власти Приамурья оценили ущерб сельскому хозяйству от паводка более чем 3 млрд рублей

От наводнения пострадало 255 тыс. га сельхозугодий

НОВО-ОГАРЕВО, 16 октября. /ТАСС/. Ущерб сельскому хозяйству Амурской области от паводка превысил 3 млрд рублей. Об этом заявил в среду губернатор региона Василий Орлов на совещании по вопросам ликвидации последствий паводков в Иркутской области и регионах Дальнего Востока.

В Приамурье из-за паводка с 25 июля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера, всего в 21 муниципальном образовании оказались подтоплены 135 населенных пунктов. В общей сложности от паводка пострадало 255 тыс. га сельхозугодий.

"У нас совместно с Россельхозцентром оценка ущерба - 3 млрд 358 млн рублей", - сказал Орлов.

Он уточнил, что в эту сумму включили единовременные выплаты пострадавшим хозяйствам. Кроме того, 155 млн рублей - это поддержка на погашение процентов по кредитам и 668 млн рублей - субсидия на компенсацию по договорам лизинга. Всего это 340 договоров. По словам Орлова, все цифры согласованы с Минсельхозом.

Он добавил, что в течение последних двух дней в Приамурье работал заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов. "На сегодняшний день Минсельхозом, насколько мне известно, подготовлены проекты нормативно-правовых актов и направлены в правительство Российской Федерации", - сказал губернатор.

Агропромышленный комплекс является важной составной частью экономики Амурской области и формирует 8% ее валового регионального продукта. За период с 2013 по 2018 годы объем валовой продукции сельского хозяйства в области вырос в 1,5 раза.

В настоящий момент в Приамурье выращивается около 40% общего объема российской сои, бобовые

Теги
РоссияАмурская областьОрлов, Василий Александрович
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