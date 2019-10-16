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Власти Ингушетии создают комиссию для контроля за собираемостью налогов и сборов

Ее возглавит глава региона Махмуд-Али Калиматов

МАГАС, 16 октября. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены создать межведомственную комиссию по налогам и сборам для увеличения их собираемости. Ее возглавит глава региона Махмуд-Али Калиматов, сообщила его пресс-служба.

"Лично возглавлю межведомственную рабочую группу по налогам и сборам, в которую войдут руководители всех ответственных структур. Мы сможем восстановить бюджет республики при условии, что налогоплательщики станут добросовестнее относиться к своим обязательствам. Уверен, это положительно скажется на повышении благосостояния жителей республики", - цитирует пресс-служба Калиматова.

Цель работы комиссий - увеличение собираемости налогов и недопущение нарушений налогового законодательства. Как сообщается, в задачи будет входить обеспечение согласованности в действиях федеральных и региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в решении вопросов, связанных с увеличением поступлений в консолидированный бюджет Ингушетии.

Бюджет Ингушетии ежегодно принимается с дефицитом. Так, в 2016 году дефицит составил 921 млн рублей, в 2017 году - 447 млн, в 2018 году - 285 млн. Бюджет на 2019 год был принят депутатами республики с дефицитом 533,3 млн рублей. В сентябре президент РФ Владимир Путин принял решение о выделении Ингушетии дополнительной финансовой помощи в размере 1,3 млрд рублей из резервного фонда президента для решения проблем бюджетной сферы.

Теги
РоссияСеверный КавказИнгушетияСКФО
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