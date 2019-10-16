Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Число пунктов весогабаритного контроля в Пермском крае в 2019 году увеличилось в 4 раза

Это поможет снизить число ДТП в регионе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Подрядчик установил в 2019 году в Пермском крае десять дополнительных пунктов весогабаритного контроля к уже трем действующим в регионе. Об этом сообщил на Международной специализированной выставке "Дорога - 2019" в Екатеринбурге губернатор края Максим Решетников.

"Мы в этом году установили десять пунктов весогабаритного контроля с целью контроля и сохранности дорог, и установили 66 комплексов фотовидеофиксации, активно используем переносные комплексы фотовидеофиксации. В результате число ДТП снижается, количество погибших снижается", - сказал он, не уточнив, насколько снижается число происшествий.

Основными целями развития системы весогабаритного контроля являются обеспечение сохранности автодорог в регионе, увеличение срока службы дорожного покрытия, повышение безопасности дорожного движения, а также контроль за движением тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств. По словам губернатора, сейчас десять новых комплексов работают в режиме опытной эксплуатации.

По словам Решетникова, протяженность дорожной сети в Пермском крае составляет 31 тыс. км, из них более 3 тыс. км - дороги регионального значения, почти столько же федерального, а все остальные - муниципальные. Дорожный фонд региона в 2019 году составляет более 15 млрд рублей, в следующем году его планируют увеличить почти на 40% - до 21,5 млрд рублей.

Международная специализированная выставка "Дорога - 2019" проходит в Екатеринбурге с 16 по 18 октября, это крупнейшее мероприятие дорожной отрасли в году. Среди ключевых тем - обеспечение безопасности дорожного движения, внедрение интеллектуальных транспортных систем, применение новейших технологий и материалов. Всего в выставке принимают участие более 6 тыс. участников и представители более 200 компаний, задействованных в транспортной сфере и занимающихся дорожной инфраструктурой.

Теги
РоссияРешетников, Максим ГеннадьевичПермский край
Реклама на ТАСС
Инвестиции в основной капитал в КБР за девять месяцев увеличились на 14,8%
Объем инвестиций увеличился до 12,79 млрд рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС