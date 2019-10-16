Число пунктов весогабаритного контроля в Пермском крае в 2019 году увеличилось в 4 раза

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Подрядчик установил в 2019 году в Пермском крае десять дополнительных пунктов весогабаритного контроля к уже трем действующим в регионе. Об этом сообщил на Международной специализированной выставке "Дорога - 2019" в Екатеринбурге губернатор края Максим Решетников.

"Мы в этом году установили десять пунктов весогабаритного контроля с целью контроля и сохранности дорог, и установили 66 комплексов фотовидеофиксации, активно используем переносные комплексы фотовидеофиксации. В результате число ДТП снижается, количество погибших снижается", - сказал он, не уточнив, насколько снижается число происшествий.

Основными целями развития системы весогабаритного контроля являются обеспечение сохранности автодорог в регионе, увеличение срока службы дорожного покрытия, повышение безопасности дорожного движения, а также контроль за движением тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств. По словам губернатора, сейчас десять новых комплексов работают в режиме опытной эксплуатации.

По словам Решетникова, протяженность дорожной сети в Пермском крае составляет 31 тыс. км, из них более 3 тыс. км - дороги регионального значения, почти столько же федерального, а все остальные - муниципальные. Дорожный фонд региона в 2019 году составляет более 15 млрд рублей, в следующем году его планируют увеличить почти на 40% - до 21,5 млрд рублей.

Международная специализированная выставка "Дорога - 2019" проходит в Екатеринбурге с 16 по 18 октября, это крупнейшее мероприятие дорожной отрасли в году. Среди ключевых тем - обеспечение безопасности дорожного движения, внедрение интеллектуальных транспортных систем, применение новейших технологий и материалов. Всего в выставке принимают участие более 6 тыс. участников и представители более 200 компаний, задействованных в транспортной сфере и занимающихся дорожной инфраструктурой.