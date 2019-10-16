Инвестиции в основной капитал в КБР за девять месяцев увеличились на 14,8%

НАЛЬЧИК, 16 октября. /ТАСС/. Размер инвестиций в капитал в Кабардино-Балкарской Республике (КБР) за девять месяцев текущего года составил 12,79 млрд рублей и превысил аналогичные показатели прошлого года на 14, 8%.Об этом сообщила в среду пресс-служба главы и правительства КБР по итогам расширенного совещания главы региона Казбека Кокова с руководством правительства республики и органами исполнительной власти по вопросам социально-экономического блока.

"Обсуждены итоги достижения установленных показателей развития региона за 9 месяцев 2019 года, исполнения бюджета КБР, а также эффективность и темпы освоения средств, направляемых на реализацию отраслевых национальных проектов и целевых программ. Объем продукции сельского хозяйства достиг 31,8 млрд рублей или 103,1 %. Инвестиции в основной капитал увеличились оценочно до 12,79 млрд рублей и превысили аналогичные показатели прошлого года на 14,8 %", - говорится в сообщении.

Доходы консолидированного бюджета региона зафиксированы на уровне 28,12 млрд рублей, расходы - 26, 2 млрд рублей. При этом уточняется, что за 9 месяцев рост безвозмездных, а также налоговых и неналоговых поступлений в республиканскую казну вырос на 18,2 % и 6,8 % соответственно.

Ранее пресс-служба главы и правительства региона сообщала, что по итогам 8 месяцев индекс промышленного производства составил 103,8%, а доходы бюджета КБР за тот же период превысили 24 млрд 693 млн рублей.