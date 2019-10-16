Бюджет Приамурья из-за паводка и АЧС уменьшился более чем на 1 млрд рублей

"Совокупно из областного бюджета мы на ликвидацию и предупреждение последствий чрезвычайных ситуаций направили больше 1 млрд руб.", - сказал Орлов.

НОВО-ОГАРЕВО, 16 октября. /ТАСС/. Расходы Амурской области из регионального бюджета на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, возникших из-за паводка и вспышек африканской сумы свиней (АЧС), составили более 1 млрд руб. Об этом заявил в среду губернатор региона Василий Орлов на совещании по вопросам ликвидации последствий паводков в Иркутской области и регионах Дальнего Востока.

Также он уточнил, что, в частности, на ликвидацию последствий паводка из этой суммы было потрачено 320 млн рублей, из которых 110 млн пошло на единовременные выплаты пострадавшим от паводка гражданам. Еще 400 млн рублей из регионального бюджета направили на восстановление дорог. Расходы на единовременные выплаты из-за АЧС составили 240 млн рублей, и, согласно прогнозам, эта цифра увеличится до 350 млн рублей.

Орлов отметил, что более 1 млрд руб. - большая сумма для Приамурья. Общий бюджет региона составляет 63 млрд рублей. Поэтому губернатор попросил, если есть возможность, поручить Минфину при распределении субвенций рассмотреть и эти цифры.

В Приамурье из-за паводка с 25 июля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера, всего в 21 муниципальном образовании было подтоплено 135 населенных пунктов. В конце августа на территории Приамурья введен режим ЧС в связи со вспышками АЧС. С 13 сентября карантин по АЧС был снят во всех населенных пунктах, кроме с. Алексеевка Бурейского района, где в личном подсобном хозяйстве выявлен этот вирус, однако новый очаг вируса 19 сентября зафиксировали в двух муниципальных образованиях в Архаринском районе. Чтобы не допустить распространения АЧС, в у жителей и хозяйств изъято и уничтожено более 15 тыс. голов свиней, владельцы животных получают компенсацию - 150 руб. за килограмм живого веса.