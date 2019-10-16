Тюменская область использует опыт Татарстана при создании ОЭЗ в Тобольске

КАЗАНЬ, 16 октября. /ТАСС/. Власти Тюменской области возьмут в партнеры управляющую компанию особой экономической зоны (ОЭЗ) "Алабуга" (Татарстан) для того, чтобы развивать такую же площадку в Тобольске. Об этом журналистам в среду по итогам встречи с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Первое, что для себя почерпнули - это опыт создания особых экономических зон, промышленных парков, индустриальных площадок. Здесь скажу точно, что Республика Татарстан имеет наибольший опыт среди других субъектов Российской Федерации, мы тоже в этом направлении активно двигаемся. Сегодня договорились о том, чтобы попробовать взять себе в партнеры управляющую компанию "Алабуга" для того, чтобы создать небольшую экономическую зону в Тобольске вместе с нашим партнером "Сибур", - сказал он.

По словам Минниханова, стороны договорились сотрудничать не только в сфере развития особых экономических зон и промышленных площадок, но и развивать бизнес-контакты между двумя регионами.

"Мы запланировали поездку Торгово-промышленной палаты с бизнесом в Тюменскую область, я попросил, чтобы такая же делегация из Тюменской области была здесь. Ведь многие бизнесы, нашли бы для себя интересные направления - как тюменский бизнес в нашей республике, так наш бизнес в Тюменской области", - отметил он.

Делегация Тюменской области во главе с Моором находится с визитом в Татарстане 15-16 октября. Гости посетили ОЭЗ "Алабуга", Камский индустриальный парк "Мастер", Агропромышленный парк "Казань", технополис "Химград". Члены делегации осмотрели объекты инфраструктуры и общественных пространств Казани.

"Алабуга" - крупнейшая ОЭЗ промышленно-производственного типа в России, созданная в 2005 году в Елабужском муниципальном районе Татарстана. На ее территории зарегистрировано 57 резидентов, промышленную деятельность ведут 32 компании.