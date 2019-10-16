Россия и Саудовская Аравия договорились совместно развивать искусственный интеллект

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Россия и Саудовская Аравия подписали исполнительную программу технологического сотрудничества и меморандум о сотрудничестве в области массовых коммуникаций. В рамках соглашений стороны договорились развивать совместные проекты в сферах искусственного интеллекта и "умного" города, сообщается на сайте Минкомсвязи РФ.

Соответствующее соглашение в ходе государственного визита в Саудовскую Аравию Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ подписало с Министерством связи и информационных технологий Королевства Саудовская Аравия, подписи под документами поставили министры двух стран - Константин Носков и Абдулла Амер Аль-Сваха.

"Исполнительная программа технологического сотрудничества должна придать дополнительный импульс развитию российско-саудовских отношений в области ИКТ. Дальнейшим шагом в данном направлении станет реализация совместных проектов в области искусственного интеллекта, технологий распознавания лица и голоса, "умных" городов, инновационных технологий в сельском хозяйстве, газовой и нефтяной промышленности", - говорится в сообщении.

Меморандум о сотрудничестве в области массовых коммуникаций разрабатывался с 2017 года. Он направлен в первую очередь на расширение сотрудничества России и Саудовской Аравии в медиасфере, в том числе на информационный обмен между новостными агентствами, пресс-туры и стажировки журналистов, участие представителей СМИ в крупных форумах и конференциях в обеих странах.

Также в рамках визита в Эр-Рияд подведомственный Минкомсвязи России фонд "Росинфокоминвест" подписал меморандум о взаимопонимании с Saudi Business Machines (официальный представитель IBM World Trade Corporation в королевстве - прим. ТАСС). Документ подразумевает реализацию маркетинговых и образовательных проектов по темам кибербезопасности, обработки и анализа больших данных и искусственного интеллекта.